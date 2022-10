Dia Mundial da Visão: 70% dos casos de cegueira podem ser evitados

A catarata, por exemplo, leva à cegueira progressivamente. Felizmente, de maneira reversível quando está e a única causa de baixa visão

Neste ano, o Dia Mundial da Visão, comemorado anualmente na 2ª quinta-feira de outubro, traz um alerta. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), os casos de catarata e erros de refração não corrigidos representam 74,8% dos casos de deficiência visual.

De acordo com a oftalmologista Caroline Lima, do CBV (Hospital de Olhos), a catarata, por exemplo, leva à cegueira progressivamente. Felizmente, de maneira reversível quando está e a única causa de baixa visão. Por isso, é importante o acompanhamento médico. “Somos os primeiros no ranking de pacientes que perderam a visão por conta dessa patologia”, explica.

Outro problema gravíssimo, é a falta de acompanhamento médico, segundo o CBO 7% dos brasileiros nunca foram a um oftalmologista e 42% não fazem o acompanhamento corretamente. “Uma das formas de evitar é consultar o seu oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para testar a visão e identificar precocemente alterações estruturais ou funcionais que possam evoluir para a perda visual”, alerta a médica do CBV-Hospital de Olhos.

Também pode ser citado como problema, a demora para realização dos tratamentos. No Distrito Federal, existem mais de 5,5 mil pessoas que aguardam por uma cirurgia oftalmológica na rede pública de saúde. Essa longa espera pode levar a problemas ainda mais graves. Muitos, de forma definitiva.

Além de consultar regularmente o oftalmologista, a médica também lista algumas dicas para proteção dos olhos:

Evitar coçar ou esfregar os olhos;

Remover a maquiagem antes de dormir.

Sempre verificar a validade dos produtos;

Não compartilhar maquiagem;

Verificar o nível de glicose para evitar problemas causados pela diabetes;

Pelo menos uma vez ao dia, é importante higienizar a área em volta dos olhos (pálpebras, cílios e cantos). Ao remover as impurezas, o paciente evita as coceiras, irritações e até conjuntivite.;

Usar óculos ou lentes quando prescritos;

Usar óculos escuros em locais com muita claridade;

Piscar com frequência para lubrificar as córneas. Isso ajuda a prevenir a Síndrome da Visão de Computador.