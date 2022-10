É falsa postagem que relaciona casamento entre menores de idade à esquerda e possível vitória de Lula

É falso que com uma possível vitória de Lula da Silva (PT), seja permitido união de adultos com menores a partir de 14 anos

GUARULHOS, SP

É falso que a Colômbia tenha aprovado a união de adultos com menores a partir de 14 anos sob um governo de esquerda e que, em uma possível vitória do ex-presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), medida semelhante pode ocorrer no Brasil, como sugere postagem.

Em seu perfil no Twitter, o pastor André Valadão compartilhou no domingo (9) o print de uma notícia sem a data de publicação e escreveu: “Alguém aí tem filha, irmã, sobrinha? Votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir. O nosso país não será vermelho”.

A notícia compartilhada por ele é verdadeira. Contudo, foi publicada em agosto de 2021, quando o presidente da Colômbia era Iván Duque, de direita, eleito em agosto de 2018. O atual governante do país, Gustavo Petro, foi eleito em junho deste ano e é de esquerda.

André Valadão, um dos líderes da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, apoia abertamente a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Nos comentários da publicação, alguns seguidores apoiaram o posicionamento dele, enquanto outros alertaram para a omissão da data da medida.

Procurado, Valadão não respondeu aos questionamentos até a publicação desse texto. Até 11 de outubro, o post somava pouco mais de 24 mil interações, entre curtidas, comentários e compartilhamentos. No dia 13, não era mais possível visualizar o conteúdo -ele foi excluído.