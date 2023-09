Cid afirma que Marinha teria concordado com golpe

Durante a reunião, Cid afirma que Bolsonaro teria apresentado aos comandantes uma minuta de decreto para convocar novas eleições

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, afirmou, em delação à Polícia Federal (PF), que o ex-mandatário teria tido uma reunião logo após o resultado das eleições do ano passado com a cúpula das Forças Armadas.

Durante a reunião, Cid afirma que Bolsonaro teria apresentado aos comandantes uma minuta de decreto para convocar novas eleições, que também incluiria a prisão dos adversários. As informações são do UOL.

Ainda de acordo com o tenente-coronel, o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favorável ao plano. Ainda assim, o comando do Exército foi contra a ideia.

Cid ainda afirma que estaria presente na reunião junto ao então assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, de quem Bolsonaro teria recebido a minuta golpista.