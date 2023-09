Em reunião com presidente do Paraguai, Lula conversa sobre Ponte da Integração

A construção da ponte foi praticamente finalizada no ano anterior, sob Jair Bolsonaro. A estrutura principal da construção foi concluída, mas ainda restam obras de acesso e fiscalização

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se, na noite da quarta-feira, 20, com o presidente do Paraguai, Santiago Penã, nos Estados Unidos, e conversaram sobre as obras da ponte que liga Foz de Iguaçu, no Brasil, a Presidente Franco, no país vizinho. A construção é chamada Ponte da Integração.

“Foi muito bom encontrar novamente o presidente do Paraguai, Santiago Peña, ontem em Nova York”, publicou o presidente Lula no Twitter, na manhã desta quinta-feira, 21. “Conversamos sobre os esforços da integração regional, o corredor bioceânico e as obras para a instalação da ponte que liga Foz do Iguaçu a Presidente Franco.”

A construção da ponte foi praticamente finalizada no ano anterior, sob Jair Bolsonaro. A estrutura principal da construção foi concluída, mas ainda restam obras de acesso e fiscalização.

Segundo nota do Palácio do Planalto, “o estágio de execução física das obras supera 98,88% e, para sua conclusão, restam apenas acabamentos. Está em curso a construção dos acessos viários.”

Retorno ao Brasil

Lula retornou a Brasília na manhã desta quinta-feira, 21, após ter participado da 78ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada nos Estados Unidos.

Na tarde da quarta-feira, o presidente brasileiro se encontrou, dentre os chefes de Estado, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, separadamente.

