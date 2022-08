Candidatos ao Governo do RJ começam a campanha em igrejas

Niterói Rodrigo Neves (PDT) foi à Igreja Santuário das Almas, em Niterói, cidade da qual foi prefeito entre 2012 e 2020

Os três principais candidatos ao Governo do Rio de Janeiro iniciaram a campanha eleitoral nesta terça-feira (16) visitando igrejas católicas da região metropolitana.

O governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, participou de missa na Paróquia São José da Lagoa, zona sul da capital fluminense. Cantor gospel, ele afirmou ser uma tradição sua ir à igreja nos primeiros dias de campanha eleitoral.

“Depois que saio da igreja é que começa campanha para mim”, disse.

O deputado Marcelo Freixo (PSB) foi à igreja da Penha, na zona norte, ao lado da mulher, Antônia Pellegrino, e do candidato ao Senado André Ceciliano (PT). Ele afirmou que a visita foi também uma homenagem a Cesar Maia, candidato a vice na chapa, que sempre iniciou as campanhas no local.

“É bom começar abençoado, pedindo proteção a Deus. Porque o caminho que a gente tem é muito importante para mudar a história do Rio de Janeiro. Cesar está com um problema de coluna. Ele ficou feliz. É uma homenagem ao Cesar fazer o início dessa campanha”, disse.

Niterói Rodrigo Neves (PDT) foi à Igreja Santuário das Almas, em Niterói, cidade da qual foi prefeito entre 2012 e 2020.

“Frequento [a igreja] há muitos anos. Vim aqui buscar proteção e luz para enfrentar essa campanha para reconstruir o estado do Rio”, afirmou.

Após a visita à igreja, Freixo foi à Central do Brasil e, em seguida, para o calçadão de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense que já foi administrada por Washington Reis, vice na chapa de Castro.

O governador tem caminhada marcada para a tarde desta terça em Nova Iguaçu.

Neves visitou a comunidade de Vila Ipiranga, onde começou sua atuação em movimentos sociais em Niterói, e tem ato previsto em Madureira, zona norte da capital.