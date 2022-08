Ministério da Economia registra 80% de digitalização em serviços do governo

Entre os serviços mais novos, cidadãos do Rio Grande do Sul e do Acre, começam a usar a carteira de identidade nacional

Joana Cunha

São Paulo, SP Na esteira da digitalização que explodiu na pandemia, o governo federal anuncia nesta semana que alcançou 4.000 serviços públicos transformados em digitais, como as carteiras de trânsito e de trabalho.

Brasil tem a terceira maior taxa de juros no mundo, diz pesquisa

Em 2019, antes da chegada do coronavírus, eram 107. Pelos dados do Ministério da Economia, os formatos digitais de acesso abrangem hoje 83% dos serviços disponíveis. Entre os serviços mais novos, cidadãos do Rio Grande do Sul e do Acre, começam a usar a carteira de identidade nacional pelo aplicativo do governo para apresentar o RG pelo celular com validade em todo o país e número único, do CPF. Ainda neste mês, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal devem ser os próximos.