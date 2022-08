Bolsonaro teve arma roubada em 1995; relembre episódio citado por Ciro

O candidato Ciro Gomes (PDT) lembrou, durante o primeiro debate com presidenciáveis, que durante um assalto sofrido em 1995 por Jair

São Paulo, SP

O candidato Ciro Gomes (PDT) lembrou neste domingo (28), durante o primeiro debate com presidenciáveis, que durante um assalto sofrido em 1995 pelo então deputado federal Jair Bolsonaro (PL) os criminosos levaram a moto Honda Sahara 350 e uma pistola, uma Glock 380, do atual presidente. O capitão da reserva, à época com 40 anos, disse à imprensa que mesmo armado havia se sentido indefeso.

O roubo ocorreu enquanto Bolsonaro panfletava na Zona Norte do Rio de Janeiro. Logo após prestar queixa, Bolsonaro seguiu em diligência com duas viaturas policiais rumo à Favela do Jacarezinho, próxima ao local do assalto.

Em entrevista, na ocasião, Bolsonaro disse ainda que se espantou com a frieza dos assaltantes e que eles pareciam conhecer bem os seus hábitos.