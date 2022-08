Conselho do MP pune procurador que desejou morte de Bolsonaro por Covid-19

O CNMP puniu com suspensão de 5 dias o procurador Arual Martins, do MP-SP, que afirmou que Jair Bolsonaro deveria morrer de Covid

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) puniu com suspensão de cinco dias o procurador Arual Martins, do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que afirmou em publicação nas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro “deveria morrer de Covid-19”.

Em seu perfil no Facebook, o magistrado disse ainda que chefe do Executivo era “idiota” e “genocida”. Os posts foram feitos por Martins entre janeiro do ano passado e o mesmo mês deste ano.

Para o relator do processo, o conselheiro Ângelo da Costa, as publicações tinham imagens e expressões ofensivas, com mensagens que veiculavam discurso de ódio contra Bolsonaro.

Uma das fotos era uma imagem editada com o presidente da República como se ele estivesse fantasiado de palhaço e dando risada.

“Não restam dúvidas que as postagens sub examine [sob exame] consistem em expressões e imagens ofensivas, com conteúdo que veicula discurso de ódio contra o Presidente da República Jair Bolsonaro, das quais é possível se depreender, sem controvérsias, a vontade e a consciência do membro do Ministério Público processado em ferir a imagem e honorabilidade de autoridade pública”, escreveu Costa em seu voto.

“Bozo filho da p, estou com covid, cumprindo quarentena, em defesa de todos. Não estou no hospital, na UTI, morrendo graças às três doses de vacina que tomei, seu merd! Você deveria morrer de covid, entubado em todos os seus orifícios, ser abjeto”, escreveu o procurador do MP-SP em janeiro de 2021.

Em outra publicação, Martins também afirmou que Bolsonaro era seguidor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. “Saia pelas portas dos fundos”, disse o procurador.