Bahia tem a cidade mais lulista do país, e Rio Grande do Sul, a mais bolsonarista

Nova Pádua (RS), por sua vez, é a cidade mais bolsonarista do país. Segundo o TSE, 83,98% dos votos válidos foram para Bolsonaro

O município mais lulista do Brasil nas eleições deste domingo (2) foi Wanderley (BA).

De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, obteve 96,61% dos votos válidos na cidade baiana. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, alcançou 2,82% dos votos no local.

Nova Pádua (RS), por sua vez, é a cidade mais bolsonarista do país. Segundo o TSE, 83,98% dos votos válidos do município foram para Bolsonaro. Já o candidato petista conquistou 10,35% dos votos da cidade gaúcha.