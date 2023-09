Após saída de Aras, cúpula da PGR é composta por mulheres

A gestão interina ficará no comando da PGR até o fim do processo de nomeação do novo procurador-geral, a ser indicado por Lula

Após saída do procurador-geral da República Augusto Aras, nesta quinta-feira (26), a cúpula da Procuradoria-Geral da República (PGR) passou a ser composta inteiramente por duas mulheres, a subprocuradora Elizeta de Paiva Ramos e a vice Ana Borges Coelho do Santos. A gestão interina ficará no comando da PGR até o fim do processo de nomeação do novo procurador-geral, a ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há prazo para a indicação. Leia também Randolfe, que criticou uso de avião da FAB no governo Bolsonaro, defende Anielle

Ministro diz torcer para que Changi, concessionária do Galeão, permaneça com aeroporto

Biden: Paralisação do governo não é inevitável; Câmara precisa fazer seu trabalho Após a definição do nome, o indicado precisará ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e pelo plenário da Casa. Em seguida, a posse será marcada pela PGR. Eliseta Ramos entrou em 1989 no Ministério Público Federal (MPF). Ao longo da carreira, integrou colegiados que tratam de direitos sociais, fiscalização de atos administrativos e da supervisão da atividade policial. Em setembro deste ano, foi eleita vice-presidente do Conselho Superior do MPF. Indicado duas vezes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Aras entrou no comando da PGR em 2019 e deixou o cargo na terça-feira (26). Durante período de dois mandatos, o ex-procurador foi acusado de não adotar diversas providências contra Bolsonaro, principalmente durante a pandemia da covid-19. Na semana passada, durante último discurso no Supremo Tribunal Federal, Aras rebateu as críticas e afirmou que investigações criminais avançaram “sem espetáculos midiáticos” durante sua gestão. As informações são da Agência Brasil CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE