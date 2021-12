Anvisa: vacinação foi decidida por mais de mil nomes

Horas após a agência divulgar a decisão, Bolsonaro disse que pediu uma lista com os nomes que aprovaram a imunização das crianças

Antes de iniciar a 25ª reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o diretor-presidente da reguladora, Antônio Barra Torres, respondeu indiretamente o questionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a autorização da vacinação contra a covid-19 com a Pfizer para crianças a partir de 5 anos.

Segundo Barra Torres, toda a agência está unida e apoia a decisão. “Se formos consultar todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para que aquele posicionamento fosse estabelecido, essa lista contaria, por certo, com mais de 1,6 mil nomes, porque todas as nossa atividades estão entrelaçadas. Estamos juntos”, disse.

Ontem (16), horas após a agência divulgar a decisão, Bolsonaro disse que pediu uma lista com o nome de todos que aprovaram a imunização das crianças. A fala veio logo depois dele afirmar que não interferia na Anvisa.

“Embora a decisão de ontem ser da nossa área técnica, das gerências gerais envolvidas, fizemos questão de colocar em público o apoio integral de toda a diretoria Colegiada. Quando as resoluções da Anvisa, sejam elas de nível de diretoria ou gerencial, são tornadas publicas, em Diário Oficial da União (DOU), passam a ser decisões, posições, estabelecimentos da Anvisa”, continuou Barra Torres.

Ainda assim, o diretor-presidente disse que os dados serão fornecidos e que todos estão com “total tranquilidade “. Ele ainda lembrou que a decisão de imunizar ou não as crianças cabe aos pais e responsáveis.