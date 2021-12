Moraes concede prisão domiciliar a Zé Trovão

O ministro determinou que Trovão não poderá se comunicar com nenhum dos outros investigados no inquérito ou utilizar redes sociais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acatou, na tarde desta sexta-feira (17), o pedido de prisão domiciliar ao bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão.

Mesmo com o benefício de poder ir para casa, o ministro determinou que Trovão não poderá se comunicar com nenhum dos outros investigados no inquérito, não poderá utilizar as redes sociais próprias ou de terceiros, não poderá dar entrevistas sem autorização judicial além de ter que usar tornozeleira eletrônica.

“Não obstante sua apresentação à autoridade policial, o investigado se valeu de diversos meios para desrespeitar a autoridade desta Suprema Corte e burlar as medidas cautelares impostas em seu desfavor”, e que, “mesmo após tomar ciência da decretação de sua custódia cautelar, Marcos Pereira Gomes insistiu, incessantemente, em participar de redes sociais, propagando declarações de incentivo aos atos criminosos investigados neste inquérito, além de desrespeitar, frontalmente, a autoridade do STF”, decidiu Moraes.

Zé Trovão teve a prisão decretada pelo próprio Moraes por ter sido líder de atos antidemocrático às vésperas do feriado de 7 de setembro, quando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram às ruas pedir o fechamento do STF.

Mas ele não foi preso de imediato, já que, ele fugiu do Brasil e ficou foragido no México. Zé Trovão se entregou à Polícia Federal em Joiville (SC) no dia 26 de outubro.