Andréia Horta e Marco Gonçalves anunciam fim do casamento

Andréia Horta e Marco Gonçalves anunciaram o fim do casamento na noite da quarta-feira, 15. Os atores se casaram em setembro de 2019.

Nas redes sociais, os artistas compartilharam publicações falando sobre o término. Em texto no Instagram, os dois afirmaram que foram felizes juntos e que a relação acabou de forma amigável.

“Fomos muito felizes juntos. Tudo o que aprendi com ele seguirá aqui comigo! Hoje muitas vezes olho o mundo como ele me ensinou”, disse Andréia. “Que bom agora ter você em minha vida, sermos amigos, saber que estamos aqui um para o outro porque também o que é o amor sem uma bela amizade? O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito”, concluiu.

“Fomos felizes e fomos muito. Obrigado pela vida juntos. Agora seguindo cada um no seu caminho, com muito amor pelo que passou. Antes casados, agora separados, mas pra sempre amigos. Vai com seu sorrisão aí que é lindo demais de ver. Te amo”, escreveu Marco.

Nos comentários, várias personalidades elogiaram a maturidade do agora ex-casal. “O amor se transforma”, afirmou Fernanda Nobre. “Que lindo isso”, apontou Jean Wyllys.

Estadão Coteúdo