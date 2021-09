Lincoln Iff coordena Curso Tecnólogo em Fotografia nos 50 anos da UPIS

Expertise para iniciar uma carreira que ganha cada vez mais espaço no mercado de trabalho

Um click pode gerar milhares de curtidas, renda e negócios. A fotografia que nos permite, graças a invenção do francês Joseph Nicéphore Niépce, nos transportar à história, compartilhar e eternizar momentos, permite uma ampla possibilidade de atuação do profissional no mercado de trabalho. A UPIS – Faculdades Integradas celebra os seus 50 anos apresentando seu novo curso de Tecnólogo em Fotografia, agora com coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff. Com duração de dois anos, o curso tem início a partir do dia 28 de setembro.

O curso conta, ainda, com a participação dos fotógrafos Plinio Ricardo, que ministrará aulas de Fineart e autoral, e Fábio Lacerda, de fotografia gastronômica. Já Lincoln Iff, Fotojornalismo no casamento e eventos sociais. Há muito uma boa imagem deixou de ser destaque apenas em álbuns de fotografia e nos veículos de comunicação. Ela é peça fundamental para alavancar mídias sociais e a carreira de influenciadores digitais, além de ocupar um espaço importante no mercado publicitário, de decoração e de eventos.

O curso está sob a coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff. Foto: Divulgação

O curso Superior de Fotografia da UPIS é um Tecnólogo com duração de dois anos, o qual prepara o aluno para atuar em diversas áreas da fotografia, desenvolvendo suas competências e habilidades, dando ênfase na produção, planejamento e gestão em projetos fotográficos e atendimento às demandas do mercado que consome imagens fotográficas em geral.

Os cursos tecnólogos são mais voltados à prática, neste caso com maior ênfase na fotografia digital. Disciplinas como metodologia de pesquisa, história da arte, linguagem visual, desenho, filosofia, empreendedorismo, direito autoral/contratual, e administração/marketing, compõem a base teórica do curso que está alinhada a uma prática constante. Dois grandes diferenciais estão nas disciplinas Perfis/impressão e Fotografia Analógica, ministrada em um dos mais completos laboratórios analógicos da região.

Fotografia gastronômica. Foto: Fábio Lacerda

Fundada em dezembro de 1971, a tradicional instituição de ensino superior do DF ampliou as ofertas de cursos em fevereiro de 2001 com o Campus II, em Planaltina, uma área de 698,16 hectares. Nesse campus, além dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, Zootecnia, Farmácia e Enfermagem, existe o Hospital Veterinário, para animais de pequeno a grande porte e a fazenda de criação de búfalos e outros animais, antevendo a forca do mercado de trabalho no agronegócio.

A UPIS tem Certificação Internacional de Qualidade, o ISO 9001, para os cursos de graduação e os Prêmios Qualidade América do Sul e Qualidade Brasil.

Tecnólogo em Fotografia – 2 anos

Início: 28 de setembro

