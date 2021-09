José Loreto posta foto completamente nu em cachoeira

Loreto, que já foi casado com Débora Nascimento, recentemente terminou outro relacionamento, com Bruna Lennon

O ator José Loreto postou uma foto completamente nu em uma cachoeira. O ator compartilhou o clique em seu Instagram nesta quinta-feira, 16.

Loreto, que já foi casado com Débora Nascimento, recentemente terminou outro relacionamento, com Bruna Lennon. A ultima aparição dos dois juntos foi em abril, quando o ator deixava a filha, fruto de seu relacionamento com Débora, na escola.

O relacionamento entre Loreto e Bruna começou Réveillon de 2020. Apesar de ainda se seguirem no Instagram, os dois já não trocam curtidas e comentários, além de não terem mais fotos juntos nas redes sociais.

Os espectadores foram a loucura com o compartilhamento de Loreto, entre os comentários, que já somam mais de 1.000, um fã deixou seu elogio. “Como são belas as naturezas que Deus criou, né?”, afirmou o internauta.