Juliette diz que ‘deu uma paquerada’ em Rodolffo após BBB

Juliette, 31, campeã do Big Brother Brasil 21, revelou que ‘deu uma paquerada’ em Rodolffo, 33, após o fim do reality.

Em entrevista à rádio Band FM, a cantora disse que eles se encontraram, mas que por enquanto seguem sendo só amigos.

“A gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso”, disse Juliette. Questionada se a paquera envolveu beijo, a paraibana riu e negou.

Ela afirmou também que brinca com Rodolffo sobre o assunto. “Eu vejo muitos vídeos da gente, a gente tem muito fã clube e eu digo para ele: ‘ei, não assiste muito esses vídeos não que você vai acabar se apaixonando por mim’. Eu fico olhando e percebo como a gente era próximo e eu não tinha dimensão disso.”

Juliette ainda disse que dentro do BBB sentia que eles eram mais amigos do que pretendentes. “Só em dois momentos eu achei que ele tava me paquerando e fiquei muito sem graça”, concluiu.