Conheça a Casa Maaya, novo complexo de entretenimento de Brasília

Conheça todos os detalhes da Casa Maaya, o mais novo complexo cultural e de entretenimento de Brasília

Localizado no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá, a Casa Maaya é um complexo de cultura e entretenimento para toda a família que abriga quatro operações gastronômicas, Bech Club, Espaço Kids para a criançada, uma conveniência de moda praia, entre outras atrações.

Idealizado pela Funn Entretenimentos, dos sócios Vinicius, Henrique e Paulinho, a Casa Maaya tem o intuito de trazer um conceito amplo e totalmente diferenciado de tudo que a capital já viu. O modelo “family friendly” de receber os convidados e a quantidade e qualidade de atrações que o complexo reúne, mostra que eles chegaram com força para surpreender os visitantes mais exigentes e ser um modelo para o mercado de entretenimento da capital.

Para os idealizadores do espaço, viver é conectar-se com a natureza, aproveitar a água da fonte, renovar-se todas as manhãs, emergir com o universo. Com isso em mente, MAAYA tem um projeto inovador e inédito, que une corpo, alma e mente em um espaço “lifetime use”.

Veja como é o complexo

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Casa Maaya – Fotos: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Gastronomia

Yukatan

Comandado pelos renomados chefs Francisco Assis (@assisemcasa) e Juliano Guinoza (Nakka, SP), o Yukatan será o restaurante oriental do complexo, com capacidade para 150 pessoas e funcionamento de terça-feira a domingo, das 12h à 0h.

Maraí

Outra operação gastronômica será o Maraí, comandado pelo chef Rodrigo Almeida (Med Cuisine & Club), e que promete uma experiência contemporânea baseada em sua bagagem pelo Brasil e pelo Mundo. Rodrigo já trabalhou com nomes como Alex Atala, Emmanuel Bassoleil e Roland Villard. Funcionamento de terça-feira a domingo, das 12h à 0h.

Bar da Corona

Mais despojado, o Bar da Corona promete um clima praiano, entre as piscinas do local, com vista para o Lago Paranoá. O menu terá assinatura do chef Rodrigo Almeida. Funcionamento às quintas e sextas-feiras, das 12h à 0h. Sábados e domingos, a partir das 9h.

Vinú Wine Bar

O happy hour também está garantido com o Vinú Wine Bar, com diversos rótulos de vinhos. O local tem capacidade para 80 pessoas e funcionará de terça a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábados e domingos, das 12h à 0h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE