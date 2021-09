Hermeto: “Estamos controlando o vírus e agora precisamos controlar o desemprego”

Apenas no mês de abril, 6 mil pessoas ficaram desempregadas no DF. Ou seja, são milhares de famílias que ficaram sem fonte de renda

Apesar dos dados dos últimos meses serem positivos quanto às políticas públicas que estamos adotando pelo reaquecimento da economia na geração de emprego e renda, ainda podemos fazer mais.

Segundo pesquisa realizada pela Codeplan e Dieese, a taxa de desemprego total diminuiu de 19,2% para 18,2%, entre julho de 2020 e de 2021, o que é um ótimo sinal de que estamos no caminho certo retirando a maioria das restrições de funcionamento do comércio, como foi feito ontem pelo governador. De qualquer forma, esse percentual ainda representa milhares de pessoas.

Apenas no mês de abril, por exemplo, 6 mil pessoas ficaram desempregadas no DF. Ou seja, são milhares de famílias que ficaram muitas vezes sem a sua única fonte de renda. Acredito que podemos e precisamos fazer mais. Uma boa alternativa que vejo para ajudar nessa questão é a liberação de eventos de grande porte.

O ramo do entretenimento gera milhares de empregos e é um dos que mais vêm sofrendo nessa pandemia.

Muitos não conseguiram continuar com seus estabelecimentos e os que ainda não desistiram, lutam para não ficarem no prejuízo. Precisamos incentivá-los a continuar gerando emprego e fazendo a economia girar.

Estamos em 2° lugar no ranking de vacinação do Brasil e 65% da população já está vacinada. A hora de voltarmos a liberar eventos maiores, mesmo com todas as medidas de segurança é agora.

Líder do governo e deputado distrital Hermeto.