Fim de semana deve ser de calor e seca

Temperatura pode chegar a 30ºC e umidade a 20%

Após registros de chuva durante a semana, os próximos três dias devem ser de calor e seca no Distrito Federal. A temperatura pode chegar a 30ºC nesta sexta-feira (3). A mínima foi de 15ºC. Os índices devem ser os mesmos no fim de semana.

Além do calor, a seca deve predominar. A umidade relativa do ar pode chegar a 20% nesta sexta e sábado e a 15% no domingo (5).

O Inmet também emitiu aviso meteorológico dando conta que, de 12h às 19h desta sexta (3), a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, representando perigo potencial. O risco de incêndios florestais, contudo, é baixo.

Sobre incêndios, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) combateu ,na quinta-feira (2), um incidente no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), próximo ao Clube da Saúde e do Park Shopping. Foi queimada uma área de 356 metros quadrados. A causa só será confirmada após perícia. Não houve vítima.