Seis corpos encontrados no norte do México são de jovens sequestrados

As vítimas, que tinham entre 14 e 18 anos, haviam sido sequestradas na madrugada de domingo por um grupo armado em uma fazenda

Os seis corpos encontrados no estado mexicano de Zacatecas correspondem aos jovens que foram sequestrados no último domingo nessa região do centro-norte do país, informou o secretário do governo local, Rodrigo Reyes, nesta quinta-feira (28).

“O Ministério Público foi ao local (…), realizou os laudos periciais, os trabalhos forenses e, ontem à noite, os familiares já conseguiram identificar os jovens”, disse o alto funcionário à rede Milenio. Outro jovem, Sergio Yobani Acevedo, do grupo de sete, foi encontrado vivo e ferido na quarta-feira.

As vítimas, que tinham entre 14 e 18 anos, haviam sido sequestradas na madrugada de domingo por um grupo armado em uma fazenda na localidade de Villanueva, onde haviam participado de uma festa.

Os corpos e o sobrevivente foram encontrados em uma área rural no mesmo município, em meio às operações de resgate realizadas pelas forças estaduais e federais.

Mais cedo nesta quinta-feira, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentou o ocorrido e disse que o jovem ferido “está testemunhando para apurar o motivo destes crimes”.

© Agence France-Presse