MP recomenda mudança de show com Safadão por risco de impacto ambiental

Documento é assinado pela promotora Cláudia Cabral Cavalcante, que abriu um inquérito para apurar denúncias de poluição sonora e ambiental

O Ministério Público da Paraíba recomendou que o evento intitulado “Garota Vip”, com o cantor Wesley Safadão, não seja realizado no estacionamento do Estádio Almeidão, em João Pessoa, ou que a organização do show apresente um plano para reduzir os impactos ambientais da apresentação programada para o dia 14 de outubro.

“O Ministério Público da Paraíba expediu recomendação ao Município de João Pessoa, ao Estado da Paraíba e seus órgãos competentes para que se abstenham de conceder autorização para a realização de eventos não esportivos no estacionamento do Estádio Almeidão, na Capital, em razão dos graves danos causados à população local e agressão ao meio ambiente saudável e equilibrado”, informou o órgão, por meio de nota.

O documento é assinado pela promotora Cláudia Cabral Cavalcante, que abriu um inquérito para apurar denúncias de poluição sonora e ambiental gerados “antes, durante e depois da realização desses eventos”.

“Devido à proximidade do evento intitulado Garota Vip – João Pessoa, a empresa responsável deverá, ou mudar o local das apresentações ou, excepcionalmente, apresentar aos órgãos competentes, um plano de mitigação de ruídos que contemple um projeto acústico com medidas mitigadoras dos impactos ambientais negativos”, completou o órgão.

Procurada pelo UOL, a assessoria de imprensa da Prefeitura de João Pessoa não retornou até o momento. A reportagem também entrou em contato com a equipe de Wesley Safadão, mas não obteve resposta. O espaço permanece aberto.

PAUSA E VOLTA AOS PALCOS

O artista anunciou no dia 3 de setembro que faria uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. Segundo sua assessoria, o cantor vinha apresentando “fortes crises de ansiedade” e ficaria afastado por recomendação médica.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, dizia a nota publicada no Instagram do artista, assinada por Camarote Show.

Em entrevista ao Fantástico (Globo), o músico disse estar “esgotado mentalmente”. “Ainda é dificil falar, mas eu tô esgotado. Esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer ‘não’. São tantos anos nessa pegada.”

Ele disse que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e contou como foi a última crise. “No dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal no carro, começou a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. ‘Quero ir para o hospital, acho que estou morrendo’. Eu não queria acreditar que tava com crise de ansiedade. Eu era uma bomba-relógio, que estava se estressando facilmente por coisas poucas.”

Safadão disse que tem sintomas desde 2017. “É um medo de passar mal. Eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Para o medo de morrer, eu tô tomando medicamento. O psiquiatra passou e tenho conseguido controlar.”

No dia 21 de setembro, ele anunciou que retornará aos palcos a partir do dia 29 de setembro.”Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29 de setembro. Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando aos palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim”, dizia o texto.