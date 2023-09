Barroso toma posse como presidente do STF; acompanhe

Lula compareceu à cerimônia e marcou presença em seu último compromisso oficial de Lula antes da cirurgia no quadril

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou posse, na tarde desta quinta-feira (28), da presidência da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O também ministro Edson Fachin tomou posse como vice-presidente.

Barroso toma posse após a agora ex-ministra Rosa Weber deixar a presidência da Corte. Completando 75 anos no início de outubro, Rosa foi obrigada a se aposentar compulsoriamente.

O ministro ficará a frente da Corte em um mandato de dois anos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu à cerimônia e marcou presença em seu último compromisso oficial de Lula antes da cirurgia no quadril, marcada para a manhã desta sexta-feira (29). Durante o evento, Lula utilizava uma máscara de proteção e tossia.

O presidente está desacompanhado, já que a primeira-dama, Janja da Silva, está visitando, junto a uma comitiva de ministros, as regiões atingidas pelos ciclones no Rio Grande do Sul.

Além de Lula, também estiveram presentes o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e outras autoridades.

