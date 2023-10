Rússia acusa Ucrânia de ter atacado central nuclear

O Ministério russo também relatou este ataque, ocorrido por volta das 23h50 (17h50 em Brasília), embora não tenha especificado se teve a central como alvo

A Rússia acusou a Ucrânia nesta sexta-feira (27) de ter atacado com drones, na véspera, uma central nuclear na região fronteiriça russa de Kursk. Não houve danos, nem aumento da radioatividade.

“Na noite de 26/10/2023, um ataque de três drones inimigos sobre a central nuclear de Kursk foi interrompido. O incidente não afetou o funcionamento da central”, informou o operador da instalação no Telegram.

O Ministério russo da Defesa também relatou este ataque, ocorrido por volta das 23h50 (17h50 em Brasília), embora não tenha especificado se teve a central nuclear como alvo.

O operador da central afirmou que a radiação nessa infraestrutura e nos arredores está em seus “valores naturais”. Disse ainda que não houve vítimas, nem danos, e que a instalação “funciona normalmente”.

Do lado ucraniano, oito bombeiros ficaram feridos em um bombardeio russo, nesta sexta-feira de manhã, em um quartel da cidade de Izium, no nordeste do país, anunciou o ministro do Interior, Igor Klimenko.

Uma criança morreu em bombardeios noturnos na região de Sumi, no nordeste da Ucrânia, acrescentou a Presidência.

