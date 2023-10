Foguete lançado em guerra Israel-Hamas fere 6 em povoado egípcio da fronteira

“No âmbito da escalada atual em Gaza, um foguete caiu em Taba, deixando seis feridos leves”, reportou a rede Al-Qahera News, vinculada à inteligência egípcia

Seis pessoas ficaram feridas na queda de um foguete na madrugada de quinta (26) para sexta-feira em Taba, um povoado egípcio na fronteira com Israel, em meio à guerra entre as forças israelenses e o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

“No âmbito da escalada atual em Gaza, um foguete caiu em Taba, deixando seis feridos leves”, reportou a rede Al-Qahera News, vinculada à inteligência egípcia.

Testemunhas confirmaram à AFP que o foguete caiu sobre o anexo de um hospital desta cidade às margens do Mar Vermelho, no extremo nordeste da península do Sinai, onde há um posto fronteiriço com Israel.

Imagens divulgadas por meios locais e redes sociais mostravam um edifício e diversos veículos danificados.

O Egito, um mediador histórico entre palestinos e israelenses, possui o único ponto de passagem para a Faixa de Gaza que não está sob controle de Israel.

Em 7 de outubro, o Hamas realizou um ataque sem precedentes contra Israel, que deixou mais de 1.400 mortos, a grande maioria civis.

Em represália, Israel bombardeia implacavelmente a Faixa de Gaza e já causou cerca de 7.000 mortes, segundo as autoridades que controlam o pequeno território palestino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último domingo, o Egito organizou uma “Cúpula pela Paz” na região e tem insistido em pedir uma redução das tensões entre Israel e Hamas.

© Agence France-Presse