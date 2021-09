Ex-assessor de Trump comemora adesões a rede social após depoimento à PF

Destes, escreveu Miller em sua rede, 7.500 se inscreveram durante entrevista que deu à rádio Jovem Pan, que teve uma hora de duração

Camila Mattoso

FolhaPress

Criador da rede social conservadora Gettr, Jason Miller comemorou a grande adesão de “brasileiros patrióticos” à plataforma, após seu depoimento à Polícia Federal no inquérito das milícias digitais, no dia 7 de setembro. Foram 30 mil apenas no dia seguinte ao depoimento, segundo ele, que foi assessor do ex-presidente dos EUA Donald Trump.

Miller veio ao Brasil no último final de semana para participar da Cpac, conferência conservadora realizada em Brasília, cujo principal responsável foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). A Gettr, surgida há cerca de três meses, foi a principal patrocinadora do evento.