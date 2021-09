Livre no mercado, David Luiz pode estar próximo de acerto com o Flamengo

O jogador de 34 anos mantém conversas com a diretoria rubro-negra, que vê no jogador uma oportunidade de fortalecer o setor defensivo

O futebol brasileiro pode contar com mais uma contratação de peso para a sequência da temporada. Livre no mercado após deixar o Arsenal em junho, o zagueiro David Luiz pode estar próximo de um acerto com o Flamengo. O jogador de 34 anos mantém conversas com a diretoria rubro-negra, que vê no jogador uma oportunidade de fortalecer o setor defensivo, criticado pela torcida nos últimos dois anos.

Especulado em equipes da Itália e Turquia, o defensor acabou não acertando com nenhuma equipe durante a janela de transferências da Europa, mesmo sem vínculo com nenhum clube. Com o início dos campeonatos no velho continente, um acordo para seguir jogando nas principais ligas do mundo ficou distante. Assim, o Brasil surge como alternativa.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especilista no mercado da bola, o jogador estaria no País com a família e já teria um acordo verbal com o Flamengo para assinar até o final de 2022. Detalhes e ajustes contratuais é o que estariam separando o zagueiro com passagem seleção brasileira, incluindo a disputa da Copa do Mundo de 2014, do time carioca.

Caso o acerto se concretize, David Luiz vai reforçar uma tendência que tem ganhado força nas últimas temporadas no futebol nacional, com jogadores que já vestiram a “amarelinha” retornando ao País na reta final da carreira. Um dos poucos clubes com boas condições financeiras atualmente, Flamengo vai se tornando o principal expoente deste movimento, tendo repatriado anteriormente Rafinha e Filipe Luís. No início do ano, o São Paulo — que anunciou a saída de Daniel Alves nesta sexta —, por sua vez, trouxe Miranda, enquanto o Atlético-MG fechou com Hulk. No fim de agosto, foi a vez de Willian regressar ao Corinthians.

O desejo por David Luiz também passa pela irregularidade na defesa rubro-negra, que procura alguém para tomar conta de uma das vagas na zaga desde a saída do espanhol Pablo Marí para o Arsenal. Enquanto Rodrigo Caio goza de prestígio com a torcida, Gustavo Henrique, Leo Pereira e Bruno Viana ainda são vistos com desconfiança. Em alguns jogos da campanha que levou o clube ao título do Brasileirão de 2020, o volante Willian Arão passou a jogar como zagueiro.

Estadão Conteúdo