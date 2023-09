EUA reconhecem que Irã colocou satélite em órbita nesta semana

Os EUA dizem que os lançamentos de satélites do Irã desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas

Os Estados Unidos reconheceram que a Guarda Revolucionária paramilitar do Irã teve sucesso em lançar um satélite de imagens nessa semana, num lançamento que se assemelha a outros criticados por Washington, por fortalecer o programa de mísseis balísticos de Teerã.

Hoje, dados publicados pelo site space-track.org listavam um lançamento na quarta-feira, 27, pelo Irã que colocou o satélite Noor-3 em órbita. As informações para o site são fornecidas por um braço das forças armadas americanas. As autoridades iranianas divulgaram um vídeo de um foguete decolando de um lançador móvel sem dizer onde ocorreu, mas que aparentemente se trata de uma base perto de Shahroud, a cerca de 330 quilômetros de Teerã.

Os EUA dizem que os lançamentos de satélites do Irã desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e pedem para que Teerã não realize atividades que envolvam mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares. As sanções da ONU relacionadas ao programa de mísseis balísticos do Irã expirarão em 18 de outubro.

Estadão Conteúdo