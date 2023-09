EUA: Câmara rejeita proposta orçamentária republicana que poderia evitar paralisação do governo

O projeto recebeu 198 votos a favor e 232 contrários, incluindo 21 deputados republicanos que ignoraram a orientação do próprio partido

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou, na tarde desta sexta-feira, 29, a proposta da liderança republicana na Casa por uma resolução orçamentária que, de maneira temporária, poderia evitar a paralisação do governo a partir do próximo domingo.

O projeto recebeu 198 votos a favor e 232 contrários, incluindo 21 deputados republicanos que ignoraram a orientação do próprio partido e rechaçaram a matéria.

O texto previa a prorrogação do financiamento até 31 de outubro, mas também trazia drásticos cortes de gastos que provavelmente enfrentariam resistências no Senado, controlado pelos democratas

Uma nova votação foi marcada para amanhã, mas não está claro quais serão os planos do presidente da Câmara, Kevin McCarthy.

A derrota ilustra as dificuldades de McCarthy em manter a bancada unida na resposta à agenda do presidente dos EUA, Joe Biden. No começo do ano, o deputado foi eleito à presidência da Câmara após uma histórica sequência de votações, que expôs a insatisfação da ala mais à direita do partido com o que consideram uma postura leniente sobre a Casa Branca.

Para apaziguar o quadro, McCarthy autorizou o início de um inquérito de impeachment contra Biden por suposto envolvimento com negócios do filho dele, Hunter Biden, embora não tenha submetido a abertura do processo ao plenário da Câmara.

Estadão Conteúdo