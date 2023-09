Espanha: conservadores não têm maioria e Sánchez pode se tornar primeiro-ministro

O primeiro-ministro interino de centro-esquerda da Espanha, Pedro Sánchez, perdeu as eleições nacionais de julho

O primeiro-ministro interino de centro-esquerda da Espanha, Pedro Sánchez, perdeu as eleições nacionais de julho, mas tem uma chance de retornar ao poder agora que o líder dos conservadores do país falhou pela segunda vez nesta sexta-feira, 29, em obter o apoio do parlamento para um novo governo. Se nenhum governo estiver em vigor até 27 de novembro, outras eleições nacionais serão realizadas em 14 de janeiro.

Numa votação no Congresso dos Deputados em Madrid, o líder do Partido Popular Alberto Núñez Feijóo obteve 172 votos de legisladores a seu favor e 177 contra ele, com um voto declarado nulo e sem efeito. Esse foi aproximadamente o mesmo resultado que recebeu dois dias antes, na primeira rodada da votação, e a derrota esgotou as suas hipóteses de tomar o poder – isto é, a não ser que aconteça uma reviravolta excepcional.

O Partido Popular detém 137 assentos no Congresso dos Deputados, o maior número de qualquer partido, após as eleições. Mas mesmo com o apoio dos 33 legisladores do partido de extrema-direita Vox e de dois pequenos rivais conservadores, não foi suficiente para Feijóo conquistar uma maioria simples no parlamento.

