Equador: candidato denuncia que tiroteio interrompeu caravana; polícia nega atentado

Na reta final de uma eleição marcada pela violência, o candidato à presidência do Equador Daniel Noboa denunciou que teve uma atividade de campanha interrompida por um tiroteio na cidade de Durán. A polícia, no entanto, descartou que os tiros tenham sido um ataque contra o político.

“Acabaram de atentar contra a caravana que realizávamos em Durán”, denunciou o candidato. “O amedrontamento e o medo não tem lugar no país que queremos”, seguiu dizendo.

A imprensa local relatou que o candidato circulava pela cidade quando os disparos foram ouvidos. Todos que estavam no local se abaixaram e, depois, conseguiram sair em segurança. A polícia, por sua vez, informou que esteve no local e negou a hipóteses de atentado.

O ministro do interior, Juan Zapata, também descartou que os disparos tenham sido destinados ao candidato Daniel Noboa.

Na semana passada, o presidenciável Fernando Villavicencio foi morto a tiros durante a campanha. O candidato ganhou notoriedade por denunciar casos de corrupção no país e enfrentar o crime organizado. A facção criminosa Los Lobos reivindicou a autoria do crime. As investigações ainda não apontaram possíveis mandantes do atentado.

Um dia depois do assassinato, a candidata a Assembleia Nacional do Equador Estefany Puente foi vitima de um ataque armado. Ela estava em uma organização que presta serviços sociais na cidade de Quevedo, quando seu carro foi atingido a tiros, segundo informações divulgadas pela imprensa equatoriana.

Estadão conteúdo