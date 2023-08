Polícia da Geórgia investiga ameaças contra júri que aprovou acusação de Trump

A polícia “responderá rapidamente a qualquer ameaça plausível e garantirá a segurança das pessoas que cumpriram com seu dever cívico”, disse o funcionário

A polícia da Geórgia informou, nesta quinta-feira, que estava investigando possíveis ameaças contra membros do grande júri que votaram no início desta semana a favor de acusar o ex-presidente Donald Trump de diversos crimes para tentar reverter o resultado das eleições de 2020 no estado.

Segundo os relatórios, os dados pessoais dos 23 jurados e três suplentes, incluindo imagens e endereços, foram publicados em vários sites, alguns de pessoas vinculadas a teorias da conspiração e administrados por grupos de direita.

O gabinete do xerife do condado de Fulton, onde o grande júri emitiu 13 acusações penais graves contra Trump na segunda-feira, indicou que estava a par da existência dessas publicações.

“Nossos investigadores estão trabalhando em estreita colaboração com as agências policiais locais, estaduais e federais para rastrear a origem das ameaças”, disse.

A polícia “responderá rapidamente a qualquer ameaça plausível e garantirá a segurança das pessoas que cumpriram com seu dever cívico”, disse o funcionário.

A acusação de Trump e outras 18 pessoas por uma suposta conspiração para modificar ilegalmente os resultados das eleições de 2020, vencidas pelo democrata Joe Biden, provocou uma revolta generalizada entre os partidários do ex-presidente republicano (2017-2022).

É a quarta vez que Trump é acusado este ano, e se for declarado culpado, pode enfrentar duras penas de prisão.

Trump aspira a um segundo mandato na Casa Branca e é o principal candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de 2024.

© Agence France-Presse