Casa Branca espera avanço do PIB de 0,4% em 2023 e revisa para baixo projeção para 2024

A administração do presidente americano Joe Biden espera que as taxas de crescimento subam no médio prazo

A Casa Branca revisou para baixo sua projeção para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos em 2024, de 2,1% em março a 1,8%. A previsão para o crescimento em 2023, no entanto, foi mantida em 0,4%, de acordo com documento de análises econômicas publicado na tarde desta sexta-feira, 28.

A administração do presidente americano Joe Biden espera que as taxas de crescimento subam no médio prazo, com o avanço do PIB entre 2026 e 2028 projetado em 2% na média. O PIB deverá crescer em 2,2% ao fim de 2033, “refletindo em parte os efeitos positivos das políticas do presidente”.

As estimativas para inflação pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) é de 3,3% ao fim de 2023 e de 2,5% em 2024, maiores que as previsões de março, de CPI de 3% em 2023 e de 2,3% em 2024. A Casa Branca espera ainda que a inflação chegue a uma taxa de longo prazo de 2,3% até o fim de 2033.

Já a taxa de desemprego é projetada em 3,7% para 2023, em 4,4% em 2024 e em 3,8% até o fim do horizonte projetado. Anteriormente, a estimativa era de desemprego de 4% em 2023 e 4,6% em 2024.

As previsões foram formuladas com base nas informações disponíveis até 1º de junho, informou a Casa Branca.

Empregos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta sexta a assinatura de uma ordem executiva para beneficiar a indústria doméstica e a geração de empregos locais, durante evento para discutir a agenda “Bidenomics” e seus planos para crescimento da economia.

“Ao invés de exportar empregos, estamos criando empregos na América. Estamos exportando produtos e fortalecendo o selo ‘Made In America'”, afirmou o presidente, acrescentando que cada construção imobiliária e produção industrial terá “trabalhadores e produtos americanos”.

