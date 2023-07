TSE multa Bolsonaro em R$ 55 mil e pede comprovação de gastos com Bicentenário

De acordo com a decisão, ambos descumprira a decisão para excluir das redes sociais propagandas eleitorais com imagens do evento

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o então candidato a vice-presidência nas eleições de 2022, Walter Braga Netto, comprovem os gastos nas comemorações do Bicentenário da Independência em Brasília e no Rio de Janeiro. A decisão é do corregedor-geral da Corte, ministro Benedito Gonçalves. O ministro ainda aplicou uma multa individual de R$ 55 mil por litigância de má-fé, já que, publicidades irregulares sobre a festividade foram amplamente divulgadas. Leia também Fazenda: Elevação de rating do Brasil pela agência DBRS reconhece reformas em curso

B3 fecha parceria para desenvolvimento de produtos que melhoram análise de crédito no País

Agência DBRS eleva rating do Brasil para BB, com perspectiva estável De acordo com a decisão, ambos descumprira a decisão para excluir das redes sociais propagandas eleitorais contendo imagens tiradas em eventos do Bicentenário.