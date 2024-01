Moedas: dólar recua, em meio a dados e ajustes para juros do Fed

Na agenda de indicadores, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu acima do previsto, na preliminar de dezembro

O dólar caiu nesta sexta, 19, frente a outras moedas principais, com impulso apenas pontual de alguns indicadores dos Estados Unidos. À tarde, a divisa ficou mais pressionada, em meio a um movimento de ajuste nas apostas do mercado para a trajetória da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) neste ano.

No fim da tarde de Nova York, o dólar caía a 148,17 ienes, o euro avançava a US$ 1,0898 e a libra subia a US$ 1,2701. O índice DXY – que mede o dólar ante seis divisas fortes – fechou em queda de 0,24%, a 103,288 pontos. Na semana, entretanto, o índice subiu 0,86%.

Na agenda de indicadores, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu acima do previsto, na preliminar de dezembro, enquanto as expectativas para a inflação recuaram. Já as vendas de moradias usadas caíram 1% em dezembro ante novembro, quando se previa alta modesta, de 0,1%.

Após o dado, o dólar oscilou, mas terminou na mesma faixa. À tarde houve maior perda de fôlego, enquanto o CME Group mostrava aumento na chance de que o Fed corte os juros apenas em maio, não mais em março como se esperava até então.

Estadão Conteúdo