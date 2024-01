Bitcoin e ethereum sobem, em recuperação e seguindo apetite por risco

Já o chefe de pesquisa da MB, André Franco, destaca que, sem novas notícias para o radar, é provável que o bitcoin siga fazendo testes

O bitcoin e o ethereum operam em alta nesta sessão, em dia de apetite de risco no exterior e em recuperação, após queda de ontem.

O analista Craig Erlam, da Oanda, chama atenção para o fato de que o bitcoin vem enfrentando dificuldades, após as aprovações do fundo de índice (ETF) do bitcoin à vista. “Embora não tenhamos visto um declínio dramático, o preço ainda está mais de 15% abaixo de seus máximos e rompeu abaixo de US$ 42 mil, o que parecia ter se mantido bastante bem no último mês”, avalia, indicando que próximo nível a ser observado é o de US$ 40 mil.

Já o chefe de pesquisa da MB, André Franco, destaca que, sem novas notícias para o radar, é provável que o bitcoin siga fazendo testes em resistência. O analista observa que nos dados on-chain, o banco de dados públicos das criptomoedas, houve saída de 8 mil bitcoins por parte dos investidores de longo prazo (LTH), enquanto o ethereum registrou saldo positivo líquido de 2 mil em staking (espécie de poupança), sugerindo menor pressão de venda.

Às 17h30 (de Brasília), o bitcoin subia 2,54%, a US$ 42.077,88 (R$ 207.300,88), segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, avançava 2,25%, a US$ 25.03,27 (R$ 12.332,61).

Estadão Conteúdo