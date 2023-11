Lula cita feriados no fim de semana e diz que PIB crescerá ‘um pouco mais’ em 2024

O presidente afirmou que pretende realizar um novo encontro com os ministros antes do Natal para debater o governo no ano de 2023 e discutir os planos da gestão para 2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá “um pouco mais” no ano de 2024. Um dos fatores para isso, segundo avaliação do presidente, é que o próximo ano terá feriados concentrados no fim de semana.

“Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. No ano que vem, os feriados cairão todos sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais”, declarou o presidente nesta sexta-feira, 10.

A fala ocorreu durante reunião ministerial mais cedo com ministros da área social no Palácio do Planalto.

Novo encontro

O presidente afirmou que pretende realizar um novo encontro com os ministros antes do Natal para debater o governo no ano de 2023 e discutir os planos da gestão para 2024. Nesse sentido, Lula pediu para que os ministros não marquem viagens antes de saberem a data do novo encontro.

“Depois dessa reunião, vocês [ministros] podem marcar uma viagem, férias de 5 dias, 6 dias”, comentou.

Estadão Conteúdo