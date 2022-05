Guedes nega que contas públicas estejam pressionando inflação no País

Guedes completou: “Sim, preservação é questão econômica; árvore viva vale mais do que morta”, considerou

O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou nesta quarta-feira, 18, que as contas públicas estejam pressionando a alta dos preços no País. “O fiscal não está pressionando a inflação brasileira. Ao contrário, foi contracionista”, avaliou durante o Congresso Mercado Global de Carbono – descarbonização e investimentos verdes, no Rio de Janeiro. No evento, ele voltou a dizer que os bancos centrais do mundo estão todos “atrás da curva” (de juros), mas, em seguida, a transmissão foi interrompida por problemas técnicos.

Guedes relatou que se encontrou com representantes da Organização Mundial do Comércio (OMC), que lhes disse que o mapa da fome do mundo passa pelo Brasil. “Então respondi: nos ajudem a ajudar ao mundo. Não adianta só nos criticar, nos ajudem”, descreveu.

No mesmo evento, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que é preciso preservas as florestas e que esta não é apenas uma questão ambiental, mas também econômica. Guedes completou: “Sim, preservação é questão econômica; árvore viva vale mais do que morta”, considerou.

O ministro da Economia ressaltou que há “muito barulho” no mundo sobre o Brasil porque “pegam uma fotografia” de um momento e criticam. Alertou que isso sempre vai acontecer com o País, mas disse que percebeu uma mudança nos últimos tempos da postura em relação ao Brasil, na mesma linha da avaliação feita durante o encontro da primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI). “(O mundo) tem relação de respeito e reconhecimento de que somos potencia verde, energética e alimentar”, disse.

Durante o evento, Leite parabenizou um projeto liderado pelo agora ministro de Minas e Energia, Afonso Sachsida, sobre reciclagem e detalhou o programa lançado quando Sachsida ainda era secretário do Ministério da Economia.

“Estamos muito seguros de que estamos na direção certa”, disse Guedes no encerramento de sua participação no evento.

Estadão conteúdo