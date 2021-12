Guedes diz que governo está melhorando governança de estatais para privatizá-las

Guedes ainda repetiu que as estatais saíram de um prejuízo de R$ 35 bilhões em 2015 para um lucro de R$ 135 bilhões nos nove primeiro meses de 2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta quinta-feira que o governo está melhorando governança das empresas estatais para privatizá-las. “Não podemos hesitar mais, ter mais dúvidas. Os Correios são os Correios do Mensalão. Não é mais uma empresa de entregar carta, mas uma empresa de logística Nossos Correios precisam virar a maior empresa de logística da América Latina. Quem quiser entregar no Equador, na Bolívia, que ligue no futuro Correio. Mas ele precisa de recursos para investir”, afirmou, em palestra no evento de dez anos de concessões aeroportuárias no Brasil.

Guedes ainda repetiu que as estatais saíram de um prejuízo de R$ 35 bilhões em 2015 para um lucro de R$ 135 bilhões nos nove primeiro meses de 2021.

“Ótimo, vamos gerir as estatais? Não. Estamos preparando as estatais para a privatização”, enfatizou o ministro da Economia.

Estadão Conteúdo