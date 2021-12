Grilagem no Brasil acontece por meio de fraudes e corrupção, diz pesquisa

A entidade analisou 11 investigações do Ministério Público Federal em 8 estados e identificou 21 fatores que viabilizam a prática

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

Pesquisa da filial brasileira da Transparência Internacional aponta para as fraudes e corrupção como meios utilizados para a grilagem de terra no Brasil. A entidade analisou 11 investigações do Ministério Público Federal em 8 estados e identificou 21 fatores que viabilizam a prática.



Entre eles estão o suborno de funcionários de órgãos fundiários e ambientais, conluio com advogados, registradores e corretores de imóveis, constituição de milícias privadas para ameaçar e expulsar posseiros e fraudes em registros de processos de regularização.



A pesquisa sugere propostas para enfrentar o problema e cita a necessidade de mais transparência e boa governança no setor fundiário e reforçar os controles e as ações de fiscalização contra a grilagem. “O combate à grilagem é fundamental para conter o desmatamento, a violência rural e evitar prejuízos à economia. A pesquisa demonstra que significa também promover a integridade das instituições e evitar a ocorrência de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro”, diz Renato Morgado, gerente de meio ambiente e clima da Transparência Internacional no Brasil.