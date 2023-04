Governo autoriza reajuste de 5,5% nas tarifas dos Correios

O envio de uma carta nacional até 20 g subiu de R$ 2,35 para R$ 2,45. Já a carta que pesa entre 450 g e 500 g foi de R$ 12,55 para R$ 13,25

FERNANDO NARAZAKI

SÃO PAULO, SP

O Ministério das Comunicações autorizou os Correios a aumentarem em 5,5% as tarifas para envio de cartas e telegramas nacionais e internacionais. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e o reajuste já está em vigor.

Segundo o governo, o aumento seguiu a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período entre janeiro e dezembro de 2022, descontado o fator de produtividade.

O envio de uma carta nacional até 20 g subiu de R$ 2,35 para R$ 2,45. Já a carta que pesa entre 450 g e 500 g foi de R$ 12,55 para R$ 13,25.

Para quem envia um telegrama nacional pela agência dos Correios, o preço saltou de R$ 14,13 para R$ 14,90.

No caso de cartas enviadas para o exterior, o preço do pacote que pesa até 20 g varia de R$ 2 a R$ 3, de acordo com o país destino. O último reajuste desses serviços havia sido em maio do ano passado.