“Eu estou convencido de que o País vai dar um salto de qualidade”, diz Lula

Na manhã desta segunda-feira (3), o presidente Lula (PT) voltou a se reunir com seus ministros, dessa vez, com foco na área produtiva e na área institucional. Na próxima semana, será feita a reunião com todos os ministérios, dessa vez, para o balanço dos 100 primeiros dias de governo.

Segundo o presidente, essa reunião tem como objetivo fazer o levantamento de como está cada ministério nesse momento, saber como estão sendo preparadas suas atividades e saber o que está sendo feito para recuperar e colocar em funcionamento todas as políticas públicas.

“Já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país e foram desmontadas pelo governo anterior, e agora estão funcionando à todo vapor”, disse Lula, que complementou falando que ainda será lançado um programa de água e luz para todos.

Sobre a reunião ministerial dos 100 dias, o presidente disse que será feito um anúncio do que o governo vai fazer na frente, do ponto de vista de investimento na área industrial, agrícola, de ciência e tecnologia e muito mais. “Tem muita coisa para investir, sobretudo em obras de infraestrutura, e temos recursos para fazer os investimentos necessários”, completou.

Economia

Sobre a economia, uma das grandes questões do governo, Lula disse estar convencido de que o Brasil vai dar um salto de qualidade. “Eu não concordo com as avaliações negativas de crescimento do PIB. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, a comprar e a vender mais, a economia vai dar um salto importante”, disse ele.

Ainda no momento aberto à imprensa, o petista citou ainda o que aconteceu em 2005, quando afirmou que aconteceria o milagre do crescimento e a economia brasileira cresceu 5,8% naquele ano.

“A gente vai crescer mais do que os pessimistas estão dizendo, vai acontecer mais do que as pessoas esperam que vá acontecer, e isso vai depender da disposição do governo e do discurso da área econômica, do setor produtivo. Ninguém vai investir em cavalo que não corre, o nosso papel é apostar que esse país vai dar certo e produzir mais que aquilo que as pessoas estão esperando”.

Para finalizar, Lula disse que o governo precisa ter como obsessão fazer o Brasil voltar a crescer, porque o crescimento gera emrpego, emprego gera salário, e o salário aumenta o consumo do povo, “aí a roda gigante da economia volta a funcionar e todo mundo volta a ser otimista”, completou.