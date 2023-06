Ex-presidente da Americanas está no país e prepara saída

Pelo esquema, ele teria autorizado a concessão de supostos bônus a fornecedores que somaram cerca de R$ 22 bilhões

JULIO WIZIACK

BRASÍLIA, DF

Considerado pivô do esquema de fraude nas Americanas, o ex-presidente da companhia, Miguel Gutierrez, está no Rio de Janeiro nesta semana e, segundo pessoas próximas, prepara as malas para sair do país.

Gutierrez tem cidadania espanhola e, segundo depoimento do atual presidente da varejista, Leonardo Pereira Coelho, foi um dos principais articuladores das operações que afundaram a centenária companhia em uma dívida de R$ 42 bilhões.

Pelo esquema, ele teria autorizado a concessão de supostos bônus a fornecedores que somaram cerca de R$ 22 bilhões (operações que nunca existiram) e outros R$ 24 bilhões em empréstimos desnecessários para fornecedores.