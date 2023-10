BNDES praticamente dobrou a demanda por crédito em 9 meses, diz Mercadante

Mercadante informou que em breve vai divulgar o resultado do banco de janeiro a setembro, e não quis adiantar números

A demanda por crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) praticamente dobrou nos nove primeiros meses do ano, informou o presidente do banco, Aloizio Mercadante, durante o encerramento do seminário sobre transição energética realizado nesta quarta-feira, 11, em parceria com a Petrobras.

Mercadante informou que em breve vai divulgar o resultado do banco de janeiro a setembro, e não quis adiantar números.

Ele observou que ao contrário das previsões de analistas no início do governo atual, que previam crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,5% este ano, a economia deve crescer pelo menos 3,3% em 2023, segundo o Ipea – e ano que vem será ainda melhor.

“O Brasil está crescendo 3,1% segundo o FMI, mas prefiro a análise do Ipea, que fala em 3,3%. A inflação está abaixo dos Estados Unidos e a taxa de juros finalmente começou a cair”, disse Mercadante, ao lado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Mais cedo, Mercadante informou que o banco deve ser um dos financiadores da transição energética da Petrobras e afirmou que a estatal deixou de ser “uma vaca leiteira” de dividendos, para investir mais. “A Petrobras é uma máquina de geração de caixa e tem que promover investimento quando ela deixa de ser apenas uma vaca leiteira de dividendos”, afirmou o executivo.

Estadão Conteúdo