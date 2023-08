Alta externa por China estimula leve elevação do Ibovespa antes da agenda ganhar força

No Brasil, o PIB do segundo trimestre será divulgado na quinta-feira – um dia antes do payroll norte-americano

O Ibovespa tenta recuperar, nesta segunda-feira, 28, parte da queda de cerca de 1,00% de sexta na esteira das bolsas internacionais. A alta externa reflete o anúncio de medidas da China para o mercado de ações e sinais de apoio ao setor imobiliário. No entanto, as commodities têm direções divergentes

O minério de ferro, por exemplo, caiu 0,85% em Dalian, mas vem de uma série de ganhos, enquanto o petróleo do tipo Brent caía 0,10% às 10h30. Assim, as ações da Vale avançavam 1,06% e as da Petrobras cediam 0,06% (PN) e -0,40% (ON).

A valorização moderada das bolsas externas ocorre após a indicação hawkish sobre política monetária dos presidentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e do Banco Central Europeu (BCE) no fim de semana. Além disso, antecede a agenda pesada de indicadores, com destaque para dados de inflação, do PIB e de emprego nos Estados Unidos e também no Brasil.

“Sairão dados de atividade e de inflação nos Estados Unidos que serão avaliados com atenção após os bancos centrais reforçarem a disposição de manterem suas políticas monetárias apertadas no Simpósio de Jackson Hole”, diz Antonio Madeira, economista da MCM Consultores.

No Brasil, o PIB do segundo trimestre será divulgado na quinta-feira – um dia antes do payroll norte-americano. Nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fica no radar. Ele fará palestra em dois eventos. Mais cedo, saiu o boletim Focus, com manutenção nas projeções de IPCA e Selic para 2023.

Segundo Madeira, o Ibovespa começou a última semana de agosto devagar, à espera dos indicadores que sairão ao longo dos próximos dias e ainda em meio à expectativa de avanço da pauta econômica. O economista cita que a agenda econômica será acompanhada com afinco, em meio a expectativas de pautas que poderão estimular a arrecadação.

“Ficarão no radar: o projeto do voto de qualidade do Carf, a taxação de fundos exclusivos e de offshores, tributação de juros sobre capital próprio. Essa agenda é muito relevante e tem efeito importante na percepção de risco e de juros”, avalia Madeira.

Às 10h33, o Ibovespa tinha alta de 0,09%, aos 115.942,12 pontos, depois de subir 0,40%, na máxima aos 116.298,30 pontos, e ante mínima aos 115.838,05 pontos. Na sexta-feira, fechou em baixa de 1,02%, aos 115.837,20 pontos.

Estadão Conteúdo