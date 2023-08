Cedae: estação de tratamento de água do Rio tem operação interrompida

Técnicos trabalham continuamente no monitoramento das condições do manancial até que a concentração da espuma não represente risco

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) decidiu interromper a operação da Estação de Tratamento de Água do Guandu, a principal fornecedora de água potável à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada por conta da presença de uma espuma de origem desconhecida na água na captada pela estação do Rio Guandu.

Segundo a Cedae, técnicos trabalham continuamente no monitoramento das condições do manancial até que a concentração da espuma não represente risco e a operação possa ser retomada.

A Cedae afirma ainda que o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) já foi notificado para a tomada das devidas providências.

As concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo Sistema Guandu, também foram comunicadas, segundo a Cedae.

Por meio de nota, a concessionária Águas do Rio orienta os clientes a priorizar as atividades essenciais e fazer uso consciente da água. Após o restabelecimento da operação plena da estação de tratamento, a distribuição de água pode levar até 72 horas para ser normalizada.

