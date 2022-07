Alta de juro no EUA e ‘bagunça’ eleitoral afastam investidor do Brasil, diz economista

A afirmação é de Roberto Dumas, estrategista chefe do banco Voiter e professor do Insper

Eduardo Cucolo

São Paulo, SP

A expectativa de que os juros subam mais nos EUA do que no Brasil nos próximos meses, somada às incertezas fiscais e eleitorais brasileiras, devem manter investidores estrangeiros afastados por mais tempo.



Ele afirma não ver perspectiva de forte recuperação do Ibovespa e do real neste ano, após a saída de capital estrangeiro que ajudou a derrubar os dois indicadores a partir do segundo trimestre.



Os estrangeiros já obtiveram ganhos de 40% em dólar no mercado brasileiro no primeiro trimestre, afirma Dumas, e não há motivos para arriscar novos investimentos neste momento.



Para ele, ainda há espaço para nova desvalorização dos ativos brasileiros, caso os juros subam ainda mais no exterior e as incertezas internas aumentem.



“Dá para esperar um pouco mais. Vou colocar dinheiro em mercado emergente, no Brasil? Não, vamos para os EUA. A taxa de juros lá está subindo mais do que aqui. Tem mais juro lá ainda para ser feliz”, afirma o economista.



O Fed (Federal Reserve, o banco central americano) anunciou nesta quarta-feira (27) um novo aumento de 0,75 ponto percentual da sua taxa de juros, elevando a meta máxima para 2,5% ao ano. Para Dumas, os juros podem ir a 4% ou 4,25%.



O cenário externo adverso se soma aos problemas internos. Dumas diz não ser contra as medidas do governo para socorrer a população mais pobre, mas afirma que a decisão de não cortar outros gastos mostra que não há compromisso com a retidão fiscal.



Também vê com preocupação as palavras e atitudes dos dois favoritos na disputa presidencial em relação à questão fiscal e diz que o governo pode dar com uma mão por meio da política fiscal, mas os juros altos e a inflação vão tirar de outro.



“Um fala que vai estourar o teto de gastos. O outro já está estourando de fato. Em época de eleição você quer gastar. É normal.

Não é só o Bolsonaro. Aconteceu com Fernando Henrique, Dilma. Tudo bem, faz o que você quer. A gente [mercado] precifica”, afirma.



Dumas afirma também que uma política fiscal expansionista leva o Banco Central a pisar no freio mais forte e pode levar os juros para o patamar próximo de 14% ao ano.



“Você puxa taxas de juros para controlar a demanda, aí vem alguém e joga mais dinheiro na economia, então tem de tirar com a outra mão. Tem um custo nisso aí que eu vou levar para 2023.”



Embora descarte o risco de uma crise institucional semelhante ao que ocorreu nos EUA com a invasão do Capitólio, Dumas vê uma eleição mais inflamada e que passa uma mensagem negativa para o investidor.



“Esse risco o investidor não gosta. Rompimento, não acho [que vai ter]. Calor nas ruas, sim. Essa eleição está mais inflamada”, afirma.



“Uma vez me perguntaram: você não acha que está tudo errado? Não quero entrar na discussão. Só não quero bagunça nas ruas. Resolvam de uma forma democrática.”