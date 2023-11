Sons da Quebrada lança edital de seleção para artistas da música de Taguatinga

Projeto irá selecionar seis propostas para a gravação de videoclipes com composições autorais e participação dos artistas em um documentário de curta-metragem

De 14 a 24 de novembro, ficam abertas as inscrições para o projeto Sons da Quebrada – Taguatinga. Promovido pelas produtoras Cinese Audiovisual e Candiá Produções, a iniciativa irá selecionar seis músicas compostas por artistas que residem em Taguatinga para a realização de seis videoclipes inéditos e um documentário de curta-metragem. As inscrições são gratuitas e somente serão aceitas propostas autorais inéditas, em diversos gêneros musicais. O edital de chamamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.cineseaudiovisual.com.br.

Os artistas que forem selecionados ganharão a gravação, a mixagem e a masterização da composição autoral inscrita, a qual fará parte de um álbum colaborativo, mais um videoclipe da música gravada. Também irão participar de um documentário de curta-metragem que irá abordar a diversidade da cena musical taguatinguense através da relação dos artistas com a cidade e de um passeio por ambientes históricos. O material audiovisual contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição. Todas as produções serão lançadas em fevereiro de 2024, nas principais plataformas de música da Web.

Serão aceitas somente 120 propostas. No ato da inscrição, as pessoas interessadas precisam preencher um formulário e enviar um vídeo de até 2 minutos com trechos de uma música autoral inédita e uma breve apresentação sobre a sua trajetória artística. Serão contemplados diversos gêneros musicais, abrangendo samba, mpb, rap, rock, reggae, gospel, entre outros. Visando ampliar as ações de acessibilidade à produção musical, das seis vagas ofertadas, duas são voltadas para pessoas LGBTQIA+, duas para pessoas pretas e duas abertas ao público em geral.

Taguatinga recebeu os primeiros candangos que trabalharam na construção de Brasília e não puderam habitar o Plano Piloto. Uma cidade fundada através de lutas sociais e forjada na diversidade cultural do povo trabalhador brasileiro, que ali se fixou. “Com a popularização de mídias digitais, smartphones e redes sociais, os vídeos têm ganhado cada vez mais força no mercado artístico e cultural, nos convidando para uma adaptação digital. Com este projeto e iniciando por Taguatinga, buscamos criar um conteúdo inovador e autoral, que valorize a notável produção de artistas emergentes das periferias do DF”, afirma a cineasta Alice Lira, produtora cultural e proponente da iniciativa.

O projeto Sons da Quebrada – Taguatinga é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

SERVIÇO

Edital de Seleção – Projeto Sons da Quebrada: Taguatinga

Lançamento do edital: 14/11

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Período de inscrição: 14/11 a 24/11

Divulgação dos(as) selecionados(as): 02/11

Formulário de inscrição: https://cineseaudiovisual.com.br/

Redes sociais: https://instagram.com/cineseaudiovisual

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: [email protected]