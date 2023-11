Samambaia recebe Parada do Orgulho LGBT neste domingo (19)

POST PATROCINADO

Evento reunirá DJs, drag queens e mais. Concentração será na Feira Permanente da Samambaia Norte, a partir das 14h

Neste domingo (19), a região de Samambaia recebe sua 8ª Parada do Orgulho LGBT. O evento reunirá DJs, drag queens e mais. A concentração será na Feira Permanente da Samambaia Norte, a partir das 14h.

Os DJs Kim Mahara, Edson Lima, Lukas Lima, Fábio Ferreira, Nathana Falcão, Digão, Wanderson Silva, Maya Muchacha e Arthur Alex estão confirmados. Quanto às performances, apresentam-se Dayana Mahara, Larissa West, Crystal Monhoe e Elloá Negrinny, entre outros artistas.

O projeto LGBT em Ação é realizado pela Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema Ecosol no DF com o fomento da Secretaria de Cultura do GDF, e apoiado na produção pelo Instituto de Promoção do Desenvolvimento Humano (INPDH), instituição da sociedade civil voltada para os direitos humanos.

Serviço

8ª Parada LGBT de Samambaia

Domingo, 19 de novembro

A partir das 14h

Concentração na Feira Permanente da Samambaia Norte

Mais informações: @inpdhoficial