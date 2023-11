Samba da Volta apresenta seu primeiro trabalho autoral

A faixa, batizada com o mesmo nome do projeto nascido, é composição de Igor Trindade. Vitor de Souza assina a produção musical

Uma das maiores rodas de samba do Rio de Janeiro, o Samba da Volta lança, nesta quinta-feira (16), seu primeiro single autoral. A faixa, batizada com o mesmo nome do projeto nascido, é composição de Igor Trindade. Vitor de Souza, que já realizou trabalhos com Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Marina Íris e Renato da Rocinha, assina a produção musical.

Ouça “Samba da Volta” em todas as plataformas digitais

Igor Trindade conta que a intenção foi traduzir um sentimento coletivo na letra. “Foram tempos difíceis para todo mundo, ainda mais para nós, artistas. Essa letra traduz um pouco como estava a vida quando fui convidado pelo Eryck Quirino a tocar no Samba da Volta. Escrevi o que senti, mas sei também que é algo que muita gente sentiu ao estar novamente na rua, no samba, vivendo”, comentou Igor. O Samba da Volta tem esse nome porque os artistas se reuniam na Rua do Ouvidor, em 2021, que vivia deserta na época devido à pandemia.

A faixa é cantada pelos oito membros do grupo e transmite a energia de quem está na beira de uma roda de samba com o ritmo marcado na palma da mão. O grupo é composto por Artur Jr. (voz e tantã), CH (voz e tamborim), Eryck Quirino (voz, surdo, cuíca, repique de anel), Hudson Santana (voz, repique de mão, caixa), Igor Trindade (voz e banjo), Lucas Cardoso (voz e violão 7 cordas), Osmar Fernandes (voz e cavaco) e Thay Carvalho (voz, pandeiro e conga). Todos têm o Grupo Fundo de Quintal como referência principal tanto nas inspirações sonoras quanto na prestação de respeito e prioridade ao maior gênero musical brasileiro. Durante as rodas, além do Fundo de Quintal, são entoadas canções de compositores como Roberto Ribeiro, Jovelina, Arlindo Cruz, Jorge Aragão e demais artistas oriundos do movimento do Cacique de Ramos.

Sobre o projeto

O Samba da Volta surgiu de uma reunião de amigos apaixonados pelo samba. Começou na Rua do Ouvidor, em 2021, e desde março de 2022 é residente no Espaço Luís Gama, na Rua da Constituição. O evento acontece aos domingos, a cada 3 semanas, e algumas edições se desdobram no Samba da Volta Festeja, onde a roda recebe e homenageia um grande nome do samba. Sombra, Serginho Meriti, Marquinho PQD e Nelson Rufino, já foram os convidados celebrados em edições especiais anteriores.