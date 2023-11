Versos de Liberdade: Sarau da Quarta no mês da Consciência Negra

Em celebração à vida de Zumbi dos Palmares e Cinquentenário do Hip Hop, Sarau reúne diversos artistas periféricos do DF e promete uma noite com muita arte

Na atmosfera vibrante e acolhedora de uma noite especial, o Sarau da Quarta, em Ceilândia, celebra sua 77ª edição em reverência ao Mês da Consciência Negra. Fundado em 2018 e interrompido pela pandemia, o Sarau da Quarta está desde março de 2022 em constante atividade, realizando-se toda quarta-feira, às 20h, no espaço cultural Cio das Artes, localizado no P-Sul. Organizado pelo coletivo Aurora do Oprimido, este movimento, que se tornou uma tradição na comunidade, transcendeu as fronteiras da poesia para se tornar um lugar de expressão e celebração da cultura afro-brasileira.

Na próxima quarta-feira (22/11), além de palco aberto, a 77ª edição do Sarau da Quarta conta com a presença das mestres de cerimônia Bruna Paz e Luíza Martins, DJ Rubens MC no Beat, poetisa Sarah Benedita e DuduMano como atrações convidadas. A banda Liberdade Sinfonia encerra a noite.

“A missão do Sarau é proporcionar um espaço inclusivo para vozes sub-representadas. Um dia de cura na periferia, que promove o diálogo sobre as questões enfrentadas pela comunidade negra”, afirma Bruna Paz, integrante da organização do evento.

O palco é tomado por artistas, cujas obras exploram as complexidades da identidade negra, a luta contra o racismo e a celebração das raízes africanas. Versos que ecoam manifestações de liberdade, afeto, ancestralidade, conhecimento, resistência e empoderamento. No encerramento do Sarau, a sensação é a de ter tomado um banho de cachoeira no cerrado, como disse a artista Deusa da Aberrassaum (PA) na última quarta-feira (8/11).

Sarau da Quarta faz parte do cronograma de atividades especiais que acontecem entre os dias 20/11 e 08/12/23 no espaço cultural Cio das Artes. Entrelaçando versos, tecendo uma tapeçaria de experiências, unindo corações e mentes em uma expressão coletiva.

Serviço

77º Sarau da Quarta

Data: 22/11

Local: Cio das Artes, P-Sul, Ceilândia-DF

Horário: 20h

Entrada gratuita